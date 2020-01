O FC Porto já iniciou a venda de bilhetes para a deslocação a Moreira de Cónegos. A equipa portista defronta o Moreirense na sexta-feira (21h15), para a 16.ª jornada da Liga.

Os ingressos têm o valor unitário de 19 euros e estão disponíveis na Loja do Associado, no Estádio do Dragão.