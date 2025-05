No rescaldo à derrota na visita ao FC Porto, por 3-1, na 32.ª jornada da Liga, Gilberto Andrade compareceu na sala de conferência de imprensa, uma vez que o treinador Bacci continua a recuperar de uma pneumonia. Na noite desta sexta-feira, questionado pelo Maisfutebol, o adjunto do Moreirense adiantou o estado clínico do treinador italiano.

«A semana decorreu sem o mister, mas o planeamento prosseguiu e a estratégia foi montada em conjunto. Só não estava presente no relvado. Ele passou mal três dias, entretanto recuperou. Julgo que no próximo jogo já vai estar presente», adiantou.

Quanto ao jogo com o FC Porto, Gilberto Andrade lamentou a reviravolta consumada pelos dragões aos 70 minutos, de penálti.

«O que nos faltou, em primeiro lugar, foi não sofrer o segundo golo, porque senão empataríamos. O FC Porto não criou grandes oportunidades, desbloquearam aí o jogo. Eu não teria marcado aquele penálti. Tivemos de alterar a estratégia e reagir, aí já foi mais complicado.»

«Poderíamos ter sido mais ousados. Tentámos manter o equilíbrio e chegar à baliza do FC Porto. Mas, a partir do 1-2, ficou mais complicado. Ainda assim, poderíamos ter sido mais audazes», analisou.

Esta noite ficou também marcada pela lesão do guarda-redes Caio Secco e do médio Sidnei Tavares.

«O Caio teve um corte no maxilar, foi para o hospital. Neste momento não sei esclarecer para qual unidade hospitalar. Quanto ao Sidnei Tavares, a lesão obrigou a adaptar o plano. Perdemos força na bola parada e na altura. Dificultou o nosso planeamento.»

«O Afonso Assis é médio de 18 anos, é um orgulho muito grande sempre que colocamos um júnior a este nível, significa que está preparado», rematou.

Ao cabo de quatro rondas sem vencer, o Moreirense permanece no 10.º lugar – com a manutenção garantida – com 36 pontos. Segue-se a receção ao Estoril (8.º), a 11 de maio.