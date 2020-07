Filipe Soares, jogador do Moreirense, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Sporting (0-0) para a 30.ª jornada da Liga:

«Tínahmos uma estratégia muito bem pensada, treinámos muito bem esta semana e estava a correr muito bem quando tivemos essa infelicidade.

Depois do vermelho tivemos de lutar com as armas que temos e isso alterou a nossa estratégia. Foi um ponto ganho contra uma excelente equipa, muito bem organizada e com um excelente treinador com muito boas ideias.

Creio que com onze para onze, a primeira parte foi nossa, com mais oportunidades de golo. Na segunda parte tivemos de recuperar e aguentar. Foi um ponto ganho e estamos de parabéns.»

[Sobre a situação já segura do Moreirense]

«Dedicação e esforço. Nunca chegámos a não acreditar. O nosso primeiro objetivo é a manutenção: esta concretizado e agora o nosso segundo objetivo é fazer o maior número de pontos possível e tentar chegar um pouco mais ao sétimo lugar. Vamos fazendo o nosso caminho com humildade.»