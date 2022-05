O adepto do Moreirense João Coelho, que sofreu de forma intensa em Moreira de Cónegos no último sábado, no jogo ante o Vizela, de olhos no relvado e, ao mesmo tempo, com o rádio colado ao ouvido para acompanhar o Tondela-Boavista da 34.ª e última jornada da I Liga, teve uma quarta-feira especial ao conhecer o plantel comandado por Ricardo Sá Pinto.

«Um dia depois de completar 72 anos, o Sr. João teve a oportunidade de conhecer o plantel do Moreirense e contar aos seus ídolos todas as emoções que sentiu naquele dia», assinalou o emblema minhoto, através das redes sociais.

O Moreirense venceu o Tondela por 4-1 na derradeira jornada, beneficiando do empate do Tondela ante o Boavista (2-2) para saltar para o 16.º e antepenúltimo lugar, o de play-off para não descer. Um play-off que o emblema de Moreira de Cónegos vai disputar com o Desportivo de Chaves, terceiro classificado da II Liga.