João Henriques, treinador do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida diante do FC Porto (0-5), no Dragão, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

[Boa primeira meia-hora, mas depois…]

- A primeira parte decorreu, dento do que prevíamos, com algumas boas transições e oportunidades para chegar ao golo. Tivemos algumas situações e o FC Porto com dificuldades em chegar à zona de finalização. Depois surgiu a grande penalidade, mas mantivemo-nos no jogo até ao intervalo. Depois surge um erro que deita tudo a perder. Tínhamos um plano bem estruturado para entrar na segunda parte e conseguir chegar ao golo, mas os erros na segunda parte foram demais. Sofremos golos em transições, uma das coisas que trabalhamos muito durante a semana. Isto pesa muito. A defrontar uma equipa com uma eficácia tremenda, que em sete remates fez cinco golos, é mais difícil. Quando cometemos erros eles ficam mais evidentes porque dão em golo. Não podemos cometer tantos erros. Precisamos de manter o equilíbrio emocional quando as coisas não correm como queremos. As substituições foram para manter a equipa no jogo.

[Alterações também não ajudaram]

- Desmotivação? É um pouco mais frustração, porque estamos a fazer as coisas bem e acabamos por pagar caro os erros que cometemos. Temos tido sempre gente a vir do banco para acrescentar. Há sexta jornada já defrontamos Sp. Braga, Porto e Benfica. Não nos vamos esconder, mas o grau de dificuldade tem sido elevado. Logo que conseguirmos uma primeira vitória, vamos conseguir voltar ao estado normal. Passando esta fase difícil dos jogos que tivemos até agora. Perdemos com Porto, Benfica e Braga, todos os outros resultados foram normais. Este resultado é pesado, é penalizador para o que fizemos na primeira parte. É uma lição, não podemos perder o equilíbrio emocional. Não podemos deitar a toalha ao chão. Já mostramos que mesmo a perder por 2-0, quando chegamos ao golo podemos lutar por outros resultados.

[Quinze golos sofridos?]

- Temos sobretudo é perceber como sofremos os golos. Depois efetuar as alterações que temos de fazer. Temos de ser pragmáticos. Temos de parar de sofrer golos. A partir daí a equipa tem de ganhar confiança com vitórias. É isso que estamos a precisar.