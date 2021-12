Lito Vidigal considera que a receita do Moreirense para o sucesso frente ao Boavista na 15.ª jornada da Liga passa por perceber a equipa adversária.

«Temos de olhar para nós e de perceber a equipa do Boavista, mas de, acima de tudo, sermos nós próprios. Temos de ter em mente os pontos de que necessitamos. Temos de começar a pontuar. Só temos e mente a vitória», disse o treinador do Moreirense, atual 17.º e penúltimo classificado da Liga com nove pontos.

«Espero um jogo intenso, agressivo, como é apanágio das equipas do Boavista. Trabalhei naquela casa. Tivemos um ano fantástico. Quando começámos a trabalhar juntos, estávamos em último e acabámos por fazer uma época fantástica [2018/19, oitavo lugar]. Os adeptos são muito importantes na casa do Boavista. Estão presentes e apoiam», projetou.

Lito Vidigal, que vai cumprir o segundo jogo à frente dos cónegos (estreou-se com uma derrota pela margem mínima frente ao Portimonense) salientou que a prioridade mais imediata é cimentar ideias para que a equipa se torne mais «proativa».