Por Mariana Rebelo Silva

Lito Vidigal, treinador do Moreirense, em conferência de imprensa, após a derrota, por 2-1, diante do Tondela, em jogo em atraso da da 13ª jornada da Liga:

[Como explica esta derrota, depois de uma primeira parte em que o Moreirense é superior ao Tondela?]

- Acho que fizemos um jogo muito bom. Fomos superiores ao adversário, criámos muitas situações de golo. Na segunda parte o jogo foi um pouco mais repartido, mas mesmo assim continuámos a criar situações de golo. Foi uma pena. A minha equipa trabalhou e os meus jogadores fizeram muito por vencer. A atitude foi positiva e o trabalho foi bom. Jogámos com qualidade.

[Animicamente, como vai conseguir recuperar a equipa para o próximo jogo?]

- Temos que olhar e perceber o que fizemos bem, e fizemos muitas coisas boas, e o que fizemos menos bem e trabalhar o próximo jogo. No futebol temos de trabalhar o pormenor e o pormenor trabalha-se com tempo. Do que tenho visto, a equipa tem crescido.