Lito Vidigal, treinador do Moreirense, admitiu este domingo que a aposta num esquema tático com três defesas centrais favorece mais a sua equipa, na véspera da visita ao Tondela, em partida em atraso da 13.ª jornada da Liga. O treinador está determinado em somar o segundo triunfo consecutivo na Liga depois de ter quebrado um longo jejum no último jogo frente ao Estoril.

«Do meu ponto de vista, é. Dentro das características dos atletas, procuramos encontrar maior equilíbrio na equipa. No fundo, tentar que os melhores e aqueles que estão no seu melhor momento de forma possam jogar. Temos de trabalhar princípios e ideias para o sistema, porque o que conta é o modelo», frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de três derrotas desde a chegada a Moreira de Cónegos, Lito Vidigal substituiu o 4x3x3 pelo 3x4x3, ocasionalmente aposta do antecessor João Henriques, na receção ao Estoril Praia (1-0), para quebrar um jejum de sete rondas e três meses sem vitórias na Liga.

«Quando cheguei, tínhamos o Artur Jorge e o Pablo Santos lesionados e o Lazar Rosic castigado. Depois, o Pablo jogou e voltou a lesionar-se. Apesar de ter preferências por determinado sistema, quando chegamos com o plantel já formado e a equipa construída, temos é de nos adaptar às características dos jogadores, escolhendo aqueles que nos permitem ter mais êxito. É desta forma que estamos a trabalhar e a pensar», reiterou.

O triunfo face aos canarinhos permitiu ao Moreirense sair da zona de descida antes de 2022, em igualdade pontual com o Tondela, cujo surto de covid-19 no início de dezembro, com seis casos de infeção - cinco jogadores e o treinador Pako Ayestarán -, levou ao adiamento deste jogo.

«O Tondela tem processos cimentados, enquanto nós estamos em evolução. Temos de aproveitar a fase menos boa deles, percebendo as suas características e as do campo, que é sempre rápido e apresenta relva escorregadia. Há que equilibrar nos duelos, ser competitivos e organizados, e ter uma postura mental muito forte para vencer», apelou.

Valorizando a «importância de marcar primeiro», Lito Vidigal nota uma «equipa mais forte, competitiva e coesa» ao fim de quase cinco semanas de trabalho, priorizando como discurso e método junto do balneário que «todos os jogos são possíveis de se vencer».

«Claro que diria isto com maior convicção com mais tempo e trabalho. Neste momento, temos de acreditar muito que, se formos solidários, concentrados e responsáveis, temos possibilidade de ganhar. Queremos a segunda vitória consecutiva, se possível dando continuidade ao que fizemos no jogo anterior, que foi manter a nossa baliza a zero. Mesmo com pouco tempo de trabalho, já sinto o crescimento desta equipa», observou.

Lito Vidigal terá de colmatar a ausência de Sori Mané, convocado pela seleção da Guiné-Bissau para a Taça das Nações Africanas de 2021, que se realiza de 9 de janeiro a 6 de fevereiro, nos Camarões, após ter sido adiada devido à pandemia de covid-19.

«Todos os plantéis fazem ajustes nesta altura. Mas estou focado nos jogadores que tenho em mãos e em criar uma equipa competitiva. Mais à frente, vamos conversar com o presidente para ver o que se pode fazer no mercado», finalizou ainda o treinador que está também privado do holandês Godfried Frimpong, por lesão.