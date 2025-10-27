Marcelo: «O FC Porto na primeira parte não criou nada, teve só o penálti»
Capitão do Moreirense falou em «castigo» para equipa ter perdido como perdeu
Capitão do Moreirense falou em «castigo» para equipa ter perdido como perdeu
Marcelo, capitão do Moreirense, em declarações na flash interview do V+ após a derrota [2-1] com o FC Porto:
FC Porto só teve o penálti na primeira parte
«Muito amargo, acho que pelo jogo que nós fizemos. Fizemos um bom jogo. O FC Porto praticamente na primeira parte não criou nada, teve só o penalti. Na segunda parte foi... Não tinham muitas oportunidades, acho que o jogo foi bem dividido. Eles tiveram mais bola, claro, mas nunca criaram muitas oportunidades. Fizemos um bom jogo. E agora esse golo no final foi um castigo muito duro para nós.»
Moreirense vai fazer um bom campeonato
«Nós temos boa equipa e vamos fazer um bom campeonato. Acreditar no trabalho, acreditar no míster. Com certeza vamos fazer um bom campeonato. E estamos bem, não estamos mal. É dar continuidade agora ao nosso trabalho.»
Hora de levantar a cabeça e pensar no próximo jogo
«É um golpe muito duro esse golo agora. Estamos bem no jogo, estamos defendendo bem. Acho que, como eu disse, o Porto não criou muitas oportunidades. Deve ser o jogo que o Porto criou menos oportunidades. E, como eu disse, é um golpe muito duro. Mas é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Temos que ganhar o próximo jogo.»