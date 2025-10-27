Marcelo, capitão do Moreirense, em declarações na flash interview do V+ após a derrota [2-1] com o FC Porto

FC Porto só teve o penálti na primeira parte

«Muito amargo, acho que pelo jogo que nós fizemos.  Fizemos um bom jogo. O FC Porto praticamente na primeira parte não criou nada, teve só o penalti. Na segunda parte foi... Não tinham muitas oportunidades, acho que o jogo foi bem dividido. Eles tiveram mais bola, claro, mas nunca criaram muitas oportunidades. Fizemos um bom jogo. E agora esse golo no final foi um castigo muito duro para nós.»

Moreirense vai fazer um bom campeonato

«Nós temos boa equipa e vamos fazer um bom campeonato. Acreditar no trabalho, acreditar no míster. Com certeza vamos fazer um bom campeonato. E estamos bem, não estamos mal. É dar continuidade agora ao nosso trabalho.»

Hora de levantar a cabeça e pensar no próximo jogo

«É um golpe muito duro esse golo agora. Estamos bem no jogo, estamos defendendo bem. Acho que, como eu disse, o Porto não criou muitas oportunidades. Deve ser o jogo que o Porto criou menos oportunidades. E, como eu disse, é um golpe muito duro. Mas é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Temos que ganhar o próximo jogo.»

RELACIONADOS
Deniz Gül: «Muito feliz por marcar, fomos a melhor equipa»
Moreirense-FC Porto, 1-2 (crónica)