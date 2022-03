O Marítimo joga esta tarde em Moreira de Cónegos em jogo a contar para a jornada 25 da Liga e a equipa de Vasco Seabra conta com um forte apoio nas bancadas, numa situação que acaba por não ser comum nas deslocações da equipa insular ao continente.

À chegada do autocarro que transportou a equipa até ao Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas essa presença foi desde logo notada com quase duas centenas de adeptos a envolver o autocarro com cânticos e tochas.

Ao lado três autocarros estavam estacionados para no final do jogo voltar a transportar os adeptos. Este número fora do normal de apoiantes do Marítimo deve-se a um esforço do clube, que agilizou este apoio massivo.

Meia centena de adeptos viajou desde a ilha da Madeira, os restantes estão no continente e viajaram quer do Porto que de Lisboa em autocarros articulados pelo clube para permitir que se reunisse em Moreira de Cónegos um número considerável de adeptos do Marítimo.

Essa intenção acaba por ser uma relalidade, com a presença de vários madeirenses trajados a rigor no apoio à equipa. De resto, logo nas imediações do estádio esta falange de apoio não passou indiferente com várias bandeiras em frente ao estádio e os respetivos adeptos em festa.