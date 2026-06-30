O Moreirense confirmou esta terça-feira as saídas do guarda-redes Mika, que representava o clube há três épocas, bem como do médio Vasco Sousa e do avançado Luís Hemir, que estavam emprestados.

Através de uma publicação nas redes sociais, o clube da vila de Moreira de Cónegos mencionou ainda as saídas do lateral direito Diogo Travassos, já oficializado como reforço do Sp. Braga, e do médio Alanzinho, que já confirmara o fim do ciclo de quatro épocas no concelho de Guimarães.

Após passagens por União de Leiria, Benfica, Boavista, Sunderland ou Académica, o guardião, de 35 anos, deixou a equipa minhota após ter cumprido um jogo oficial na época 2023/24, realizado outro na época 2024/25 e disputado o embate com o AVS na 34.ª e última jornada da edição 2025/26 do campeonato (0-0).

Já o médio, de 23 anos, ligado ao FC Porto, termina a passagem pelo Moreirense, após uma época com um final precoce, devido a uma fratura no perónio direito contraída a 14 de dezembro de 2025, na receção ao Benfica.

Emprestado pelo Sunderland, Luís Hemir cumpriu 21 jogos, marcou três golos e realizou uma assistência pela equipa treinada por Vasco Botelho da Costa, sétima classificada na edição anterior da I Liga.

O Moreirense regressa ao trabalho na próxima quinta-feira, com a habitual rotina de exames médicos, e cumpre o primeiro treino da pré-temporada 2026/27 no sábado.