O AVS encerrou a passagem pela I Liga com um empate em casa do Moreirense, num encontro emotivo que marcou oficialmente a despedida da equipa da Vila das Aves do principal escalão do futebol português. Já matematicamente despromovidos antes da última jornada, os avenses conseguiram sair de Moreira de Cónegos com um ponto e uma exibição sólida, fechando a temporada com sinais de orgulho depois de uma época particularmente difícil.

Do lado do emblema de Moreira de Cónegos, o empate deixa um sabor agridoce. A equipa cónega termina provisoriamente no 7.º lugar da classificação, mas ainda pode cair para a 8.ª posição caso o Vitória de Guimarães vença o Nacional da Madeira.

Depois de uns minutos iniciais prometedores, a intensidade de jogo baixou e a primeira parte deu sono. Para o último jogo da temporada, Vasco Botelho da Costa mudou quase metade da equipa. Saíram, em relação ao jogo do Tondela, Caio Secco, Maracás (castigado), Afonso Assis, Stjepanovic, e Alan e entraram Mika, Gilberto Batista, Rodrigo Alonso, Gower e Maranhão. Já João Henriques mudou apenas uma peça no onze depois do surpreendente triunfo na receção ao FC Porto. Pedro Lima, que estará com um pé no Sporting, foi rendido por Algobia.

A primeira parte teve poucos motivos de interesse e para ver uma real ocasião de golo é preciso puxar a fita quase até ao final da primeira metade. Num bom contra-ataque da equipa da Vila das Aves, Rivas entrou na área pela esquerda e cruzou atrasado para Guilherme Neiva – um dos mais ativos – que rematou colocado, valendo aos cónegos Gilberto, que substituiu Mika ao dar o corpo ao manifesto.

O Moreirense entrou melhor na segunda metade e começou a cheirar a golo. Primeiro, Maranhão atirou para o fundo das redes, mas estava em fora de jogo. De seguida, Kiko Bondoso trabalhou bem na esquerda e cruzou para o remate ao poste de Diogo Travassos. Na resposta, o AVS marcou mesmo, golo que acabaria invalidado pelo VAR. Guilherme Neiva deu na direita em Tunde e foi à área finalizar. No entanto, o nigeriano estava em fora de jogo e o tento não valeu.

A promessa do bom futebol só apareceu no segundo tempo e com ele a emoção. Os treinadores começaram a refrescar as equipas, mas a equipa de Santo Tirso parecia mais perto do golo. Exemplo disso foi o desperdício de Tude, que na cara de Mika rematou paras as nuvens. Os dois emblemas queriam fazer a despedida da temporada com um triunfo, mas acabaram por se igualar e ficar com um ponto cada uma.

FIGURA: Guilherme Neiva (AVS)

Começou a ganhar mais espaço na equipa depois da chegada de João Henriques e terminou a Liga em boa forma. Numa primeira parte de baixa intensidade, foi sempre o jogador mais ativo da equipa da Vila das Aves. Na segunda metade, acabou por marcar mesmo, mas o golo foi anulado pelo VAR já que Tunde, antes da assistência, estava em fora de jogo.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao AVS

O AVS podia ter-se despedido da época com um triunfo. Guilherme Neiva recebeu o esférico à esquerda, deu na direita em Tunde e foi à frente receber e, na cara de Mika, marcar. No entanto, o golo foi invalidado pelo VAR por fora-de-jogo do avançado nigeriano.

POSITIVO: Alan (Moreirense)

Este encontro marcou a despedida do Moreirense de Alan. O virtuoso médio esteve quatro temporadas em Moreira de Cónegos, realizando mais de 130 jogos – foi quase sempre titular –, marcando 25 golos e assistido outras tantas vezes. Foi homenageado pelo clube antes do encontro.