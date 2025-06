Tim Bezbatchenko é o novo presidente da SAD do Moreirense e Pedro Magalhães o novo diretor executivo, anunciou esta quarta-feira o emblema minhoto. O ex-futebolista norte-americano e diretor do fundo Black Knight Football Club (BKFC), que adquiriu a maioria do capital da SAD, assume a liderança.

Por sua vez, Pedro Magalhães, filho de Vítor Magalhães, presidente do Moreirense e primeiro presidente da SAD, entre 2013 e 2025, torna-se diretor executivo (CEO).

«Pedro seguirá os passos do seu pai, Vítor Magalhães, que liderou o clube com sucesso durante 24 anos [1996 a 2004 e novamente desde 2008]», lê-se em comunicado.

Por sua vez, o novo CEO revelou entusiasmo: «Estou muito satisfeito por aceitar o convite, estou entusiasmado por começar a trabalhar com o grupo. Este é um momento de alegria, baseado na confiança depositada em mim. Espero estar à altura do legado que o meu pai deixou no Moreirense e dar continuidade ao seu sucesso».

A 18 de junho, o Moreirense e o fundo Black Knight Football Club, detido pelo empresário norte-americano Bill Foley, confirmaram a transmissão da maioria da SAD – 62,5 por cento do capital, com a obrigatoriedade de deter 70 por cento das ações no futuro.

Este fundo é proprietário do Auckland FC – não confundir com o Auckland City – e detém participações minoritárias nos franceses do Lorient e nos escoceses do Hibernian.

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, já confirmou que o BKFC vai investir 15,8 milhões de euros na equipa principal e nas infraestruturas. Está planeada a implementação de mais dois relvados naturais na academia, um deles acompanhado por uma bancada com lotação até duas mil pessoas.