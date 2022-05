Por Sebastião Imaginário

Rui Mota, treinador-adjunto do Moreirense, substituiu o castigado Ricardo Sá Pinto na conferência de imprensa que se seguiu à derrota em Chaves (0-2), no jogo da primeira mão do play-off da Liga:

- Entrámos muito bem no jogo, estávamos por cima quando sofremos um golo num momento que não podíamos sofrer. Podíamos fazer melhor. Depois desse golo, a equipa intranquilizou-se um bocado, o Chaves tentou fechar as linhas e o jogo foi muito dividido.

- Entrámos bem na segunda parte, tivemos oportunidades para fazer golo, mas não conseguimos fazer e acabámos por cometer outro erro. O jogo resume-se a isso.

- Esta equipa, ao longo do ano, tem oscilado, mas não desiste. Desenganem-se que a eliminatória está resolvida, vamos dar uma grande resposta em casa. Vamos descansar, analisar e procurar a continuidade na Primeira Liga.

- Esta equipa, quando consegue estar confiante, é capaz de mover montanhas. É com esse espírito que lá vamos. Não passa pela cabeça de ninguém que este jogo esteja resolvido.

- O que foi determinante [neste jogo] foi a nossa falta de eficácia. Tivemos mais oportunidades de golo que o adversário e quando não marcámos, deixámos o adversário marcar. Temos de ser mais eficazes e somos capazes de nos transfigurar e dar a volta aos jogos.

- Agradeço o apoio dos nossos adeptos, têm sido fantásticos ao longo da época. Não foi por falta de seriedade e de querer da equipa que as coisas não nos correram bem. A equipa entrou bem e forte no jogo, estávamos a conseguir mandar no jogo, mas sofremos um golo que não podemos sofrer.