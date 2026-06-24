O Moreirense anunciou, esta quarta-feira, o calendário de pré-época 2026/27. O arranque dos trabalhos está marcado para 2 de julho, com os dois primeiros dias a ficarem reservados para os exames médicos.

O estágio da equipa minhota acontecerá entre 20 e 25 de julho, em Ofir, como já é habitual.

O primeiro teste dos comandados por Vasco Botelho da Costa vai ser a nova equipa sub-23 do clube, a 11 de julho. Seguem-se AFS (18 de julho), Santa Clara (22 de julho), Gil Vicente (25 de julho), Amarante e Felgueiras (ambos a 1 de agosto).

De recordar que o Moreirense terminou o último campeonato nacional na sétima posição, com 43 pontos.