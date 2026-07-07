A ausência de listas aos órgãos sociais do Moreirense nas eleições que estavam marcadas para esta quarta-feira desencadeou a marcação de uma assembleia-geral extraordinária para 18 de julho, segundo informou o clube minhoto.

Num comunicado emitido na segunda-feira, a que a Lusa teve acesso, a presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG), Serafina Pereira, convoca uma reunião magna, justificada pela «falta de apresentação de listas concorrentes aos órgãos diretivos do clube, e a fim de evitar uma situação de precariedade na atividade do Moreirense Futebol Clube».

Essa AG, agendada para as 14h00, no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, tem, como ponto único, a «apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube».

Em 2024, Vítor Magalhães, que preside ao clube minhoto desde 2008, foi reconduzido na liderança do Moreirense em assembleia-geral extraordinária, após não ter apresentado a recandidatura no prazo previsto para as eleições.