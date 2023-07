O Moreirense encerrou o estágio de preparação para a nova temporada este sábado com uma vitória sobre o Varzim, em Vila Chã, no concelho de Esposende, por 3-1.

A equipa de Moreira de Cónegos chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Alanzinho e André Luís, e, depois, ampliou a vantagem na segunda parte, por Camacho, antes da equipa da Liga 3 reduzir a diferença por Sidónio.

A equipa minhota, treinada por Rui Borges, jogou com Caio Secco na baliza, uma defesa composta por Dinis Pinto, Gilberto Batista, Rafael Santos e Pedro Amador. Já no meio-campo, Rúben Ramos e Gonçalo Franco tiveram tarefas mais defensivas, atrás de Kodisang, Alanzinho e Madson Monteiro que jogaram no apoio direto ao ponta de lança André Luís.

O Moreirense realiza ainda um último «teste» de pré-temporada frente ao Casa Pia, antes de iniciar oficialmente a época 2023/24 com a receção ao Farense, outro emblema do primeiro escalão, para a primeira fase da Taça da Liga, no domingo (23 de julho), a partir das 15h30.