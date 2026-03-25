Aos 18 anos, Pedro Jesus assinou o primeiro contrato profissional da carreira, estendendo o vínculo com o Moreirense até junho de 2029. O filho de Pena – antigo avançado do FC Porto – e irmão de Pablo (West Ham, ex-Gil Vicente) representa o Moreirense desde a última temporada, quando deixou o Famalicão.

Aproveitando as várias lesões no plantel principal dos cónegos, o defesa central tornou-se numa figura habitual nos treinos de Vasco Botelho da Costa.

Pedro Jesus tornou-se titular indiscutível na defesa dos juniores do Moreirense, que lutam pela permanência no Nacional de Sub-19. Os cónegos ocupam o terceiro lugar da fase Norte de manutenção, com nove pontos sobre vantagem sobre Desp. Chaves (5.º) e Paços de Ferreira (6.º).