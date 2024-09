Leonardo Buta é reforço do Moreirense a título definitivo, com contrato até ao final da época 2025/26, depois de ter deixado os italianos da Udinese, segundo informou esta segunda-feira o clube de Moreira de Cónegos.

O lateral esquerdo vai representar a sua terceira equipa no principal campeonato português, depois de cumprir cinco jogos pelo Sp. Braga na temporada 2021/22, e 33 encontros pelo Gil Vicente na época transata, por empréstimo da formação italiana.

Formado no Estarreja, no Benfica, no Anadia, nos minhotos do Palmeiras e no Sp. Braga, o jogador de 22 anos participou ainda em dois encontros oficiais da Udinese, no final da época 2022/23.

Leonardo Buta vai concorrer com Frimpong por uma vaga no lado esquerdo da defesa, depois de o treinador dos vimaranenses, César Peixoto, ter admitido, em várias conferências de imprensa, que precisava de mais um jogador para essa posição.

Leonardo Buta é o sétimo reforço do emblema da vila de Moreira de Cónegos no mercado de transferências que encerra esta segunda-feira, depois dos médios Liberato, Sidnei Tavares e Benny, dos extremos Pedro Santos e Gabrielzinho e do ponta de lança Schettine.