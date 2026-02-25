O avançado Yan Lincon – também conhecido por Maranhão – vai parar pelo menos cinco semanas devido a uma lesão no gémeo da perna esquerda, confirmou à Lusa fonte do Moreirense.

Titular na derrota caseira ante o Sporting (3-0), no sábado, o brasileiro de 23 anos foi substituído aos 69 minutos. O ponta de lança enfrenta, assim, a segunda lesão da época, depois da recuperação entre novembro e janeiro. Desta feita, Yan Lincon deve falhar jogos como Casa Pia, Nacional, FC Porto e Arouca.

Contratado ao Anadia há um ano, totaliza quatro golos em 24 jogos – faturou apenas por uma vez em 16 partidas disputadas nesta temporada.

O Moreirense ocupa o oitavo lugar da Liga e visita o Casa Pia (13.º) no domingo (18h). Face a esta lesão, Vasco Botelho da Costa dispõe apenas de Luís Hemir como ponta de lança de raiz no plantel principal.

