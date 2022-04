O Moreirense anunciou que vai voltar a abrir as portas da bancada central no próximo domingo, na receção ao Boavista, em jogo da 32.ª jornada da Liga, depois da boa experiência frente ao Tondela.

A única condição imposta aos adeptos e associados que queiram estar presentes na bancada central é apresentarem-se na porta 4 com um «adereço identificativo» do clube.

O clube de Moreira de Cónegos, que está na luta pela permanência, deseja, assim, «colorir o Comendador» e repetir o forte apoio que contou no último jogo em casa, frente ao Tondela, que acabou com um triunfo da equipa comandada por Ricardo Sá Pinto, por 2-0.

O Moreirense está no 16.º lugar da classificação, com os mesmos pontos do que o Tondela e apenas mais um do que o Belenenses SAD.