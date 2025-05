Os sócios do Moreirense vão votar a venda da maioria da SAD ao grupo Black Knight Football Club a 31 de maio em Assembleia Geral extraordinária, informou o clube minhoto.

A proposta incluída na ordem de trabalhos da reunião magna, agendada para as 14h00, no auditório do Centro Pastoral de Moreira de Cónegos, prevê a transmissão de 62,5 a 70 por cento do capital social ao fundo liderado pelo empresário norte-americano Bill Foley e que detém, entre outros, os ingleses do Bournemouth, que têm o português Tiago Pinto à frente das operações do futebol.

Os sócios do clube do concelho de Guimarães vão ainda decidir se autorizam aumentos de capital não acompanhados pelo Moreirense por forma a que a participação do fundo britânico possa ascender a 70 por cento e a assinatura do acordo parassocial que governe «as relações entre os futuros acionistas» da SAD.

Depois de adquirir 100 por cento do capital do Bournemouth, em dezembro de 2022, o Black Knight Football Club adquiriu o Auckland FC, da Nova Zelândia, e passou a deter participações minoritárias nos franceses do Lorient, primeiro classificado da Ligue 2, e no Hibernian, da Liga escocesa.

O fundo tem ainda parcerias com o Kyoto Sanga, do principal campeonato japonês, anunciada em outubro de 2024, e com o Orlando City, da principal Liga norte-americana (MLS), confirmada em abril deste ano.

A AG extraordinária de 31 de maio contempla ainda a votação do contrato de arrendamento por 30 anos dos terrenos onde de encontram o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, recinto onde joga a equipa da Liga, e a academia.

OS PONTOS DA AG EXTRAORDINÁRIA DO MOREIRENSE:

Ponto Um – Discussão e votação da transmissão de ações, que o Moreirense Futebol Clube detém no capital social da Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD de 62,50% até um máximo de 70%, do total daquele capital social, ao fundo BKFC.

Ponto Dois – Autorizar que o mesmo fundo BKFC realize aumento ou aumentos de capital, não acompanhados pelo Moreirense Futebol Clube, por forma a que participação daquele fundo BKFC no capital social da Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD se situe nos ditos 70%.

Ponto Três – Outorgar em nome do Moreirense Futebol Clube, com o fundo BKFC acordo parassocial que governe as relações entre os futuros acionistas da Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD, em sede da Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD.

Ponto Quatro – Outorgar com a Moreirense Futebol Clube – Futebol SAD contrato de arrendamento por 30 anos, que tenha objeto os prédios rústicos e urbanos que compõem o campo de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas e Vila Desportiva.

Ponto Cinco – Constituir sobre todos os imóveis propriedade do Moreirense Futebol Clube, ou que venha a adquirir, ónus de não alienação, que vigore pelo prazo de mínimo de 30 anos.

Ponto Seis – Conferir poderes ao Presidente da Direcção para, em nome da sua representada, outorgar todos os contratos necessários à prossecução dos fins identificados nos pontos supra.