A saída de César Peixoto do Moreirense, já devidamente explicada pelo Maisfutebol, deixou «alguma surpresa» no grupo de trabalho. Leandro Mendes, até agora adjunto de Peixoto e responsável por orientar a equipa no Dragão, esteve na sala de imprensa a lançar a visita ao FC Porto.



«Nem eu nem os jogadores esperávamos esta decisão. Se vai afetar a equipa? De uma determinada forma penso que sim, porque o César era o nosso líder até ontem [sexta-feira]. Contudo, conheço o grupo que temos ao dispor e os atletas são perfeitamente capazes de superar isso», referiu Leandro Mendes, um homem com larga ligação ao Moreirense, aos jornalistas.



«Não vou revelar a estratégia que iremos adotar, mas não vai fugir muito daquilo que temos feito. Seria um erro querer mudar em 24 horas o que quer que seja. A ideia está trabalhada. Os jogadores estão identificados com aquilo que têm de fazer e conhecem o adversário. Não duvido que amanhã [domingo] vamos dar uma boa resposta.»



Leandro Mendes vai conduzir pela terceira vez o Moreirense na condição de interino. Perdeu nas duas experiências anteriores. «Não é por ser o jogo com o FC Porto, mas todos os jogos deste campeonato são de extrema dificuldade. Amanhã [domingo] é mais um jogo. É verdade que será na casa do campeão nacional, mas isso não retira a ambição que temos mostrado ao longo do campeonato, que passa por chegar lá e tentar conquistar os três pontos.»



O FC Porto-Moreirense realiza-se domingo, no Dragão, às 21 horas.