Cristiano Bacci é o novo treinador do Moreirense, confirmou o clube minhoto, da Liga, na noite desta sexta-feira. O italiano, de 49 anos, sucede a César Peixoto no banco dos cónegos, que ocupam o 11.º lugar no campeonato.

Bacci iniciou a temporada no Boavista, não resistindo às muitas dificuldades enfrentadas pelo clube portuense, lanterna vermelha da Liga, que só conseguiu inscrever reforços após a sua saída, no início de fevereiro.

Natural de Viareggio, em Itália, vai viver a terceira aventura no futebol português. A primeira remonta a meados da década passada, quando orientou o Olhanense entre 2014 e 2016.

O próximo compromisso do Moreirense no campeonato é frente ao Estrela da Amadora, no domingo (18:00), em jogo a contar para a 24.ª jornada.