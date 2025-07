O Moreirense oficializou esta quarta-feira a contratação do defesa Francisco Domingues, que assina até 2029.

Conforme tinha anunciado em momento oportuno o Maisfutebol, o jogador de 23 anos, que era capitão da equipa B do Benfica, sai a título definitivo com as águias a garantirem uma percentagem do passe.

Francisco Domingues estava há 18 anos ligado aos encarnados, onde chegou com apenas cinco anos e vai para a segunda experiência fora do Benfica dado que tinha sido emprestado por uma época ao Belenenses quando era sub-17.

Na última temporada, o defesa fez 32 jogo pela equipa «B» dos encarnados tendo apontado um golo e três assistências.