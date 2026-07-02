O Moreirense anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Janderson, proveniente do Cruzeiro. O defesa-central assina contrato até 2031.

Esta será a primeira experiência do atleta, de 20 anos, fora do Brasil. Em 2024 e 2025 realizou 51 jogos, onde somou cinco golos pela equipa sub-20 da formação brasileira.

Depois de Michael DaCosta, Koby Mottoh, Alexandre D. Parsemain e Aranha, Janderson é a quinta contratação para o treinador Vasco Botelho da Costa.

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