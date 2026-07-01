Moreirense
Há 10 min
OFICIAL: Koby Mottoh é reforço do Moreirense
Avançado assina até 2029
AL
Avançado assina até 2029
AL
O Moreirense anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Koby Mottoh, proveniente do Bournemouth. O avançado assina até 2029.
Os minhotos afirmam que a contratação do jogador de 19 anos é um reflexo da «aposta contínua na captação e desenvolvimento de jovens talentos», no âmbito do projeto desportivo integrado no fundo norte-americano Black Knight Football Club, que também é proprietário do Bournemouth e detém 70 por cento da SAD do Moreirense.
Depois de Michael DaCosta e Aranha, Koby Mottoh é o terceiro reforço para Vasco Botelho da Costa, que começa a preparar a próxima temporada na quinta-feira.
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