Leandro Santos é reforço do Moreirense em definitivo, confirmando-se o sucesso das negociações noticiadas pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O lateral-direito formado no Benfica deixou os encarnados e assinou pelos minhotos um contrato válido até ao verão de 2030.

Segundo apurou o Maisfutebol, a SAD benfiquista conserva metade dos direitos económicos do futebolista e fica com uma opção de recompra do passe.

Leandro Santos estava ligado ao Benfica desde 2017/18. Estreou-se pela equipa principal em novembro de 2024 com Bruno Lage. Nesta temporada perdeu espaço na equipa principal e alinhou apenas em nove jogos nos bês.

