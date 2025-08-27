Emprestado pelo Sunderland, Luís Hemir Semedo regressa a Portugal pela porta do Moreirense, com opção de compra. Aos 22 anos, o ponta de lança lisboeta continua sem espaço no clube inglês. Na última temporada, cedido aos sub-23 da Juventus, conseguiu dois golos em 28 jogos.

Antes, em 2023/24, entre Championship e Taças de Inglaterra, acumulou 23 jogos, mas sem golos.

Formado pelo Benfica – onde conquistou Youth League e Intercontinental de sub-20 – rumou ao Sunderland há dois anos, a troco de 500 mil euros.

Em Moreira de Cónegos, às ordens de Vasco Botelho da Costa, Luís Semedo integra um dos líderes da Liga, onde Guilherme Schettine leva quatro golos. Para o centro do ataque há outro brasileiro, Yan Maranhão.

Caso exerça a opção de compra junto do Sunderland, o Moreirense garante Luís Semedo até junho de 2030.

