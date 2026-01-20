Contratado pelo Moreirense no verão de 2023, Maracás vai continuar em Moreira de Cónegos, uma vez que renovou até junho de 2029. O defesa central leva dois golos em 17 jogos nesta época, totalizando 80 partidas, seis golos e uma assistência. Formado entre Bahia e Vitória, o brasileiro de 31 anos – completa 32 em abril – chegou a Portugal pela porta do Paços de Ferreira em 2019.

O defesa tem sido titular indiscutível no centro da defesa, acompanhado por Michel ou Gilberto Batista.

A turma de Vasco Botelho da Costa ocupa o sexto lugar da Liga, com 27 pontos, e recebe o Santa Clara (14.º) no sábado (15h30).

