Moreirense
OFICIAL: Moreirense confirma chegada do «cliente» Diogo Travassos
Lateral chega por empréstimo do Sporting até ao final da época, mas com bilhete de volta
O Moreirense confirmou esta segunda-feira um acordo total com Diogo Travassos que, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado, chega por empréstimo do Sporting até ao final da corrente temporada.
Uma cedência sem opção de compra, uma vez que o jovem lateral direito é uma aposta dos leões para o futuro e, antes do acordo de empréstimo, renovaram com o jogador até 2030, com uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros.
O Moreirense confirmou o acordo com a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o lateral aparece na loja do clube, como se fosse um cliente, e escolhe uma camisola com o seu nome e o número 2026, a data do final do contrato.
