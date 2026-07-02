O Moreirense oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Alexandre Duville-Parsemain, avançado que chega em definitivo do Lugano, da Suíça, e assinou contrato válido até junho de 2030.

A confirmação surge depois de a transferência ter sido inicialmente avançada pelo portal Foot Mercato e confirmada pelo Maisfutebol.

Aos 23 anos, o ponta de lança, que possui dupla nacionalidade francesa e martinicana e soma duas internacionalizações pela seleção da Martinica, chega a Moreira de Cónegos depois de uma temporada em que esteve emprestado ao Caen, da terceira divisão francesa.

Ao serviço do emblema gaulês, apontou cinco golos em 17 jogos, terminando a época em destaque, com quatro tentos nas últimas seis partidas. Nas últimas três temporadas, contabiliza 28 golos, números que convenceram o Moreirense a avançar para a contratação.

Em comunicado, a SAD minhota revelou que o avançado integra de imediato os trabalhos da equipa, já às ordens de Vasco Botelho da Costa, tendo em vista a preparação para a temporada 2026/27.