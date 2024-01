O Moreirense anunciou esta quinta-feira, em comunicado, a contratação de Vinícius Mingotti, confirmando o que o Maisfutebol tinha noticiado.

O avançado de 24 anos chega proveniente do Athletico Paranaense e fica com um contrato válido por três épocas e meia, até 2027.

Na época passada, Mingotti esteve emprestado ao Operário Ferroviário, primeiro, e ao Bahia, do Brasileirão, depois. No total do ano, fez nove golos em 30 jogos.