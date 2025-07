Aos 21 anos e depois da época de afirmação na equipa principal do Partizan, Mateja Stepanovic reforça o meio-campo do Moreirense. O sérvio concluiu a formação no Partizan, fez a estreia na equipa principal em 2023 e acumulou 17 partidas em 2024/25.

O vínculo com o Moreirense é válido até junho de 2029 e não acarreta custos aos cónegos, uma vez que o jovem médio se desvinculou do Partizan.

AO VIVO: acompanhe as novidades do mercado de transferências.

Este é o sexto reforço do plantel de César Peixoto, depois de Michel, Francisco Domingues, Kiko Bondoso, Álvaro Martínez e Rodrigo Alonso.