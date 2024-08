Lawrence Ofori, avançado do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois de ter marcado um golo no empate, em casa, diante do Benfica (1-1), em jogo da 4.ª jornada da Liga:

- Acho que nós merecíamos a vitória. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, demos a cara à luta e demos tudo para vencer o jogo. Infelizmente, no último lance o árbitro marcou penálti. Na minha opinião, não é penálti, mas o árbitro marcou e o jogo ficou empatado.

O Moreirense já tinha mostrado uma boa atitude frente ao Sp. Braga, o que é que César Peixoto pediu para este jogo?

- A equipa de Moreira em cada jogo que entra, entra para ganhar, nunca entramos para ficar lá atrás a jogar para o empate porque eles também vêm aqui para ganhar. Em cada jogo que fazemos, jogamos para ganhar. Infelizmente, em Braga foi uma derrota que não estávamos à espera e hoje aqui tentámos fazer o nosso melhor. O míster pediu-nos para nós irmos a jogo para ganhar.

Falou do penálti, acha que o Moreirense foi prejudicado pela arbitragem?

Na minha opinião, sim.

O Moreirense tem sete pontos e já jogou com o Sp. Braga e Benfica. Até onde pode ir este Moreirense?

- É aquilo que estou a dizer desde o início da entrevista, é jogo a jogo, vamos por aí.