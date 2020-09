Mateus Pasinato, guarda-redes do Moreirense, em declarações à Benfica TV, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da Liga:

- Sabíamos das dificuldades de jogar aqui na Luz contra o Benfica. Tentámos impor o nosso jogo quando conseguimos, mas o Benfica teve superioridade. Trazemos um resultado positivo daquilo que fomos como equipa. Temos de manter este foco, este empenho para a restante competição.

[Acreditaram noutro resultado?]

- Acreditamos, porque sofremos um golo de bola parada, eles foram eficazes num canto. Sabíamos as dificuldades, é normal, procurámos jogar, mas parabéns ao Benfica. Mas também parabéns ao Moreirense pelo empenho que tivemos aqui.