Leandro Mendes, treinador do Moreirense no jogo do Dragão, em declarações após a derrota por 3-0:



«Entrámos bem e a primeira parte foi equilibrada. Foi pena a infelicidade do Ferraresi a cometer o penálti. Ao intervalo o 0-0 seria mais justo. Tentámos manter a mesma dinâmica, explorámos transições e penso que o conseguimos. O resultado é justo, mas exagerado.»



[Boa resposta da equipa depois de perder César Peixoto em cima do jogo?]



«Não esperava outra resposta. Perdemos o Ricardo Soares, o César Peixoto e isso não é benéfico, mas demos uma boa resposta. Todas as equipas gostariam de ter essa estabilidade. Se calhar teríamos mais pontos. Perante isto, resta-me enaltecer o espírito de grupo e o compromisso que tem nos treinos.»



[Manteve a opção de cinco defesas]



«A linha de cinco defesas vinha a ser trabalhada até 48 horas antes do jogo e não fazia sentido mudar. Tentámos controlar dentro da medida do possível o FC Porto. Na primeira parte não tiveram oportunidades flagrantes, na segunda tiveram mais.»



[Sem ponta-de-lança, a opção foi Walterson]



«O Walterson foi uma solução encontrada à última da hora e cumpriu. Ele, o Yan e o Pires cumpriram, corresponderam e criaram alguns problemas ao FC Porto. Não tanto como queríamos, mas criaram.»