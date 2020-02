O treinador do Moreirense projetou este sábado a visita a casa do Benfica na próxima segunda-feira para o campeonato.

«Sabemos da qualidade do Benfica, é o campeão nacional em título, o atual líder do campeonato, com um conjunto de jogadores de qualidade e bem orientados, mas queremos fazer um bom jogo e, mesmo sabendo que será difícil, queremos trazer pontos do estádio da Luz», disse Ricardo Soares.

O treinador da equipa minhota disse não estar à espera de um Benfica fragilizado, apesar dos recentes resultados negativos da equipa orientada por Bruno Lage. «O Benfica vem de um conjunto de resultados que não são os melhores de acordo com o historial e o valor da equipa. Mas, nas equipas ‘grandes’, isso vale o que vale. Vi o que jogo que fizeram contra o Sp. Braga e podiam estar a ganhar por 3-0 ao intervalo. Não acredito em crises no futebol, mas sim em resultados negativos e positivos. Só com um dia mau do Benfica, e um dia excelente do Moreirese, podemos trazer pontuar na Luz», assumiu o técnico.

Apesar de assumir que roubar pontos na Luz será difícil, Ricardo Soares mostrou-se convicto na obtenção de um bom resultado. Como? «Vai ser um Moreirense igual a si próprio. Uma equipa que quer fazer um bom jogo, com um futebol positivo, e que tem a convicção de que é importante fazer golos no estádio da Luz, para trazer pontos. Estamos confiantes», sublinhou.

Recorde-se que na última visita a casa dos encarnados para a Liga, o Moreirense, então orientado por Ivo Vieira, venceu por 3-1. «Eram equipas com determinados jogadores e no caso do Moreirense com diferentes ideias de jogo. A única coisa que pode ter um paralelismo é a nossa vontade enorme de pontuar e fazer uma boa partida», disse Ricardo Soares.

Para o jogo com o Benfica, a equipa minhota não pode contar com Nuno Santos (emprestado pelo Benfica), nem com Djavan, Luther Singh e Ibrahima Camará.