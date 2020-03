Ricardo Soares, treinador do Moreirense, em declarações na conferência de imprensa após o empate a um golo com o Benfica no Estádio da Luz:

«Penso que o Benfica fez um grande jogo e a minha equipa fez um jogo brutal. Sabemos que o Benfica é muito forte nos primeiros minutos em casa. Preparámo-nos bem para esses minutos e depois equilibrámos o jogo e fomos muito perigosos a sair para o ataque. É certo que o Benfica teve duas oportunidades de golo na primeira parte, mas também tivemos o João Aurélio, o Gabrielzinho e o Fábio Abreu.

Dentro da nossa estratégia, fomos muito fortes. Na segunda parte não fomos muito competentes nos primeiros 10/15 minutos. O Benfica entrou muito forte. Mas depois estabilizámos e sabíamos também que podíamos jogar com a intranquilidade que poderia surgir se o golo do Benfica não aparecesse.

O Benfica fez por merecer o resultado, mas os meus jogadores fizeram um jogo brutal.

Motivo de orgulho é ter um conjunto de jogadores fantásticos, muito unidos dentro do campo e só assim conseguiríamos estar sempre equilibrados e com uma organização muito forte.

Estrategicamente fomos muito fortes, principalmente na organização defensiva. Estivemos sempre de frente para o jogo e fomos muito perigosos a sair para o ataque. Sabíamos os espaços que o Benfica iria oferecer e atacámos esses espaços. Obviamente que também é preciso ter um bocadinho de sorte para conseguir estes resultados contra equipas grandes.»

[Mexida no meio-campo e alteração do sistema do Benfica para dois avançados permitiu-lhe amplificar a estratégia que tinha pensada?]

«Nós estávamos preparados para o sucesso do jogo. Preparámos mais o sucesso do que o insucesso. E preparámos a equipa defensivamente para a possibilidade de passarmos para a frente do marcador.

Nunca nos enervámos com o jogo e isso foi fundamental.»

[Ponto sabe-lhe a pouco pela forma como o Benfica chegou ao empate?]

«Eu disse que o Benfica, não estando num dia bom e nós num dia excelente, poderíamos equilibrar as forças e conquistar pontos. Foi um excelente jogo, estrategicamente muito forte entre duas equipas. Não encontrámos um Benfica fragilizado. O Benfica faz um grande jogo também. Temos é de enaltecer o trabalho do Moreirense. A organização defensiva dos meus jogadores foi fantástica: merecem todos os elogios. Resultado justo? Direi que podíamos ter feito o 2-0 e que a vitórias no assentava bem, mas a racionalidade diz-me que era extremamente injusto o Benfica perder. O Benfica foi ligeiramente melhor do que nós, mas também tinha de ser, pelo valor das equipas.

Mas pusemos sempre o Benfica em sentido e penso que o resultado se ajusta.»

[Sobre os ataque pelo lado esquerdo. Objetivo era aproveitar as debilidades de Tomás Tavares?]

«O Tomás Tavares é um excelente jogador, um jovem com um grande potencial. Dá muita profundidade, faz movimentos de rotura e quebra bem a primeira, a segunda e a terceira linha dos adversários, com grandes desequilíbrios.

Atacámos os espaços que entendíamos que devíamos atacar. Se ele tem essa capacidade ofensiva, obviamente que esse espaço fica desguarnecido e sabíamos disso e tentámos atacar, não pela falta de qualidade do Tomás, nem coisa que se pareça, mas porque o Benfica ataca muito pela direita.»

[Sobre a arbitragem do jogo. Fábio Veríssimo assinalou dois penáltis e anulou um golo ao Benfica]

«Vamos falar do jogo. Hoje foi um excelente jogo de futebol. Sei que os benfiquistas queriam outro resultado, mas foi um excelente jogo. O Benfica faz um excelente jogo. Vamos valorizar o que há para valorizar.

Estamos sempre a dizer que o futebol português não tem intensidade e que o jogo é mal jogado. Hoje tivemos um jogo fantástico. Isto era jogo para ficar 4-4 ou 3-3. Houve bastante ineficácia dos meus jogadores e do Benfica. Foi um jogo leal.

Os meus jogadores fizeram um jogo fantástico, trabalharam imenso e isso é que é importante para mim.»

[As saídas de Rafa e Taarabt e a procura das laterais. Jogo do Benfica ficou mais previsível e facilitou o trabalho defensivo do Moreirense?]

«Não facilitou o trabalho defensivo, certamente. Optámos por tapar o corredor central, obrigando o Benfica a jogar por fora. E o Benfica, na minha visão, sentiu dificuldades em jogar em zonas interiores e começou a jogar por fora. Era basicamente aquilo para o qual estávamos preparados. Às vezes acertamos e outras vezes não.»