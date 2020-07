Ricardo Soares, treinador do Moreirense, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Sporting (0-0):

«Foram duas partes distintas. Na primeira parte era clara a nossa intenção de estarmos por cima do jogo. Fizemos uma excelente primeira parte, tivemos as melhores oportunidades e anulámos claramente o Sporting, com controlo absoluto na maior parte do tempo e domínio, contra uma equipa grande que é o Sporting, que vem extremamente motivada fruto dos resultados e exibições que tem produzido.

Na segunda parte, após a expulsão justa do Halliche, tivemos de nos reajustar, mas controlámos sempre o jogo. Não fomos muito ofensivos, mais por mérito do Sporting do que por demérito nosso, mas a equipa manteve-se sempre organizada e coesa defensivamente.

Posso estar a ser injusto, mas não me estou a recordar de nenhuma oportunidade de golo do Sporting.»

[Manutenção matematicamente garantida. Que balanço a fazer?]

«Esse era o principal objetivo do clube. Foi o que me pediram. Desde há uns tempos que a equipa demonstra consistência e um futebol de grande qualidade e estamos a fazer um grande trabalho. Queremos mais, faltam quatro jogos e queremos jogar melhor, como era nossa intenção hoje. Penso que o fizemos na primeira parte.»