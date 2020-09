Ricardo Soares, treinador do Moreirense (2-0), em declarações à Benfica TV, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada:

- O Benfica entrou muito forte, com uma velocidade e jogo muito grande. Tem um conjunto de jogadores que provavelmente é o maior investimento da história do clube, isso traduz-se em muita qualidade. Estivemos sempre em jogo, com uma organização defensiva forte. Permitimos muitos remates do Benfica, mas em zonas que entendemos que não colocaria em causa o resultado. O Benfica foi claramente melhor, mereceu ganhar, penso que o resultado não deixa dúvidas.

[Com 1-0 ao intervalo, acreditou noutro resultado?]

- Temos noção da realidade, a minha equipa precisa de reajustes e o Benfica está com uma capacidade ofensiva muito grande. Tivemos uma boa organização defensiva, tivemos uma oportunidadezita para fazer o 1-1, mas foi curto para minha equipa. Sofremos um golo numa bola parada, estamos preparados para isso, mas foi um golo marcado por um jogador que está habituado a marcar nestas situações. O Benfica foi melhor, estamos já a preparar o próximo jogo.