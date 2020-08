Ricardo Soares definiu os objetivos do Moreirense para a nova temporada, destacando a valorização dos jogadores do plantel, além da manutenção no escalão principal.

Depois de duas temporadas que classificou como «douradas», por terem valido as melhores classificações da história do clube (um sexto lugar, em 2018/19, e um oitavo, no ano transato), o técnico, de 45 anos, avisou que a 11.ª época dos minhotos no primeiro escalão pode «ser difícil».

«Estamos virados para o futuro. É uma outra época, com outros jogadores e outros objetivos. Em relação a nós, Moreirense, os objetivos são claros e estão bem definidos: manutenção e valorização dos jogadores que tenho à minha disposição», disse o treinador, no Complexo Desportivo de Lousada, instalação no distrito do Porto onde o plantel treinou esta quinta-feira.

À margem de uma sessão que contou com 23 jogadores [só faltou o avançado Derik Lacerda, reforço oriundo da Académica e oficializado na quarta-feira], Ricardo Soares admitiu que o plantel «não está fechado» e que é preciso «mais qualidade e competitividade» para o Moreirense «crescer», depois de contratados cinco jogadores até agora.

Ricardo Soares reconheceu também que qualquer futebolista pode deixar o grupo se valer um bom «encaixe financeiro», incluindo o ponta de lança Fábio Abreu, melhor marcador da equipa na anterior edição da Liga, com 13 golos.

«Eu não sei se [a saída] é inevitável. Essas questões ultrapassam-me. Pertencem à administração e ao jogador. O Fábio Abreu é um excelente jogador, claramente preparado para outra dimensão. Eu conto com ele. Até ao final do mercado, qualquer jogador pode sair, se der um excelente encaixe financeiro para o clube», frisou.

À frente do Moreirense desde dezembro de 2019, Ricardo Soares realçou que o maior conhecimento entre «treinador e clube» e dos jogadores sobre a metodologia de treino que instituiu pode ser um ponto de partida para o clube «evoluir» na época que se aproxima.

Finalizada a semana de treinos em curso, o Moreirense vai cumprir o estágio de pré-época na próxima semana, entre 24 e 28 de agosto, em Ofir, no concelho de Esposende.