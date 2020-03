Ricardo Soares quer ver o Moreirense somar pontos no frente ao Marítimo, no jogo referente à 24.ª jornada da liga, e, desta forma, aproximar-se do principal objetivo da temporada, a manutenção.

Invictos nas últimas cinco jornadas, os cónegos ocupam a 11.ª posição da tabela, com 27 pontos, mais onze do que o 17.º classificado, o Portimonense, já em zona de descida, mas o técnico realçou que os seus jogadores têm ainda «caminho» a percorrer rumo à permanência, estando preparados para as dificuldades no duelo com os madeirenses, mas também confiantes no que «são capazes de fazer».

«Sabemos que vai ser um jogo difícil, em que é importante para nós conquistar pontos. Estamos extremamente focados para essa conquista, respeitando muito o Marítimo», afirmou o treinador na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 15h00.

Ricardo Soares frisou, aliás, que qualquer equipa por si treinada tem a «ambição de lutar pelos pontos até ao último segundo», seja «contra que adversário for», e disse esperar essa atitude frente ao conjunto treinado por José Gomes que, apesar do 14.º lugar, com 24 pontos, tem «muito valor».

«É uma equipa com jogadores rápidos na frente de ataque, de muita qualidade, que quer ter posse e ser dominadora. É também forte nas transições, principalmente a ofensiva», descreveu o técnico.

Questionado sobre o possível regresso do extremo Nuno Santos à equipa titular, depois de ter falhado a visita ao Benfica (1-1), clube que detém o seu passe, o treinador disse que o plantel do Moreirense é «equilibrado e de qualidade», com «jogadores muito idênticos» na sua valia, em que as escolhas são feitas «mediante a estratégia» que pensa ser melhor para vencer.

Apesar dos nove pontos somados nos últimos cinco jogos, Ricardo Soares considerou que a formação minhota tem ainda margem para continuar a evoluir até ao final do campeonato, num processo em que os «avanços sejam superiores aos recuos» que vão acontecer pontualmente.

Ricardo Soares elogiou ainda o trabalho de Fábio Abreu, avançado que marcou cinco golos nos últimos cinco jogos e um total de onze ao longo da época, tendo dito que o clube quer tirar proveito das «capacidades» do angolano, de 27 anos, um jogador com «muita qualidade» e de «grande caráter», que luta até à exaustão.

«É nosso objetivo, dentro das nossas faculdades, explorar ao máximo as suas capacidades e fazê-lo ver que há margem para crescer, porque é um dos ativos do clube. É importante que os jogadores se possam transcender e serem mais-valias para o clube», reconheceu ainda.