No final do Moreirense-V. Guimarães (0-1), que consumou a queda dos cónegos para o último lugar da Liga, Ricardo Sá Pinto foi até uma das bancadas conversar com um grupo de adeptos mais exaltados com o mau resultado da equipa.

O treinador do Moreirense tentou serenar os ânimos e trocou algumas palavras com esses apoiantes. No local estavam também outros elementos da equipa técnica de Sá Pinto e ainda, em lágrimas, o defesa Lazar Rosic.

Antes de se dirigir ao interior dos balneários, Sá Pinto entregou a braçadeira de treinador a um adepto.

O Moreirense está no 18.º lugar da Liga com 20 pontos e perdeu os últimos quatro jogos.