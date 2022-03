Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Sporting (0-2), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Primeiro golo foi de bola parada, Moreirense estava preparado para isso?]

- Penso que a equipa estava bem no jogo, estava organizada, o Sporting não conseguia entrar na nossa estrutura. Numa segunda bola, numa bola parada, acabou por fazer um golo de forma inesperada, com cem por cento de eficácia. O segundo golo também é um bocadinho assim, foi uma segunda oportunidade e fizeram-nos mais um golo. Também estávamos avisados para a qualidade do Porro. Temos de saber jogar um contra um com este tipo de jogadores que têm muita qualidade, cruza magnificamente, depois as entradas do Slimani e do Paulinho, sempre muito perigosos.

- Uma coisa é termos volume da parte do Sporting, em que paramos quatro, cinco, seis lances e acaba por acontecer um golo. Não foi o que aconteceu. Daí a nossa tristeza, não foi pelo volume que o Sporting ganhou, foi pela eficácia e por alguma desconcentração. Mesmo assim, na primeira parte, podíamos ter tido mais bola, podíamos ter jogado melhor. A equipa não teve essa tranquilidade devido ao facto de ter sofrido um golo, depois a seguir o segundo. Por mais que possamos defender bem, frente ao Sporting, não se pode defender tudo. Temos de ter bola, chegar e respirar. Apesar de ternos começado bem o jogo, com duas ou três transições rápidas e remates importantes, não soubemos fazer a partir do minuto cinco.

[A segunda parte do Moreirense foi melhor…]

- Exatamente, fomos melhores em todos os aspetos, defensivamente mais pressionantes, que era o que queríamos. Faltou-nos essa decisão na primeira parte de pressionarmos em conjunto e fazermos aquilo que estávamos preparados para fazer. Não o fizemos tão bem. Na segunda parte a equipa foi mais compacta, pressionou melhor, ganhou bolas mais à frente, criou mais, chegou mais e tirou iniciativa ao Sporting. Enfim, fomos a equipa que temos de ver mais vezes na Liga. Se mantivermos esta postura, finalizando as oportunidades que tivermos, é o caminho. É este Moreirense que quero ver nas oito finais que restam. Apresentámos qualidade, organização, coragem, caracter. Foi pena que não o tivéssemos feito na primeira parte quando podíamos ter feito. Só depois de estramos por baixo no resultado é que reagimos. Espero que aja uma ação e não uma reação.

[Disse antes do jogo que fazia parte da família do Sporting. O que achou dos cânticos de apoio das claques?]

- É inequívoco, durante 90 minutos fomos adversários e queríamos mesmo ganhar os três pontos, não o conseguimos. Depois disso a minha relação com o Sporting, vocês sabem, é para a avida. Foram quinze anos ligado ao Sporting em diversas funções, onde tive maioritariamente êxito, faço parte de uma história que me orgulho muito. Nesta altura, sou treinador do Moreirense e estou triste porque queria dar algo mais ao Moreirense nesta altura. Estou convencido de uma coisa, apesar de ser difícil, sei que vamos ficar na I Liga