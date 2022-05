Ricardo Sá Pinto foi suspenso por quinze dias, mas está convencido que vai poder estar no banco no decisivo play-off de manutenção na I Liga frente ao Desportivo de Chaves, cuja primeira mão está marcada para este sábado (20h00).

«Estou a trabalhar na minha defesa, perante uma acusação em que dizem que eu disse palavras que não disse e tive gestos que não fiz. Mais do que ninguém, há imagens que comprovam isso. É uma grande injustiça. Toda a gente sabe que sou emocional. É uma característica da minha personalidade. Nunca a escondi, nem vou esconder. É impossível mudar, principalmente aos cinquenta anos», comentou o técnico, em conferência de imprensa.

O treinador foi castigado na quinta-feira por quinze dias, devido a incidências no final da vitória caseira frente ao vizinho Vizela (4-1), no sábado, em encontro da 34.ª e última jornada do escalão principal, sendo ainda condenado a pagar uma multa de 2.805 euros.

O triunfo do Moreirense, aliado ao empate do Tondela com o Boavista (2-2), permitiu aos minhotos subirem ao 16.º e antepenúltimo lugar, de acesso ao play-off de permanência, com 29 pontos, justamente por troca com os beirões, que caíram diretamente na II Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Ricardo Sá Pinto foi sancionado devido a «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa», visível logo após o apito final do árbitro Nuno Almeida.

O relatório pormenoriza que o treinador do Moreirense «percorreu parte do relvado em direção à bancada topo norte, onde se encontravam ainda parte dos adeptos do Vizela», que viram «como provocatórios dois tipos de gestos» e palavras proferidas pelo técnico.

«Acima de tudo, sempre fui educado. Se um dia não o for, também cá estou para assumir isso», concluiu Ricardo Sá Pinto, que deve recorrer do castigo em tempo útil para poder orientar os cónegos a partir do banco de suplentes ante o terceiro colocado da II Liga.

Moreirense e Desportivo de Chaves começam a definir o 18.º e último representante da edição 2022/23 da I Liga no sábado (20h00), no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, estando a segunda mão agendada para 29 de maio (19h30), no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.