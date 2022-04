Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, antecipa um jogo «emocional», de «muitos duelos», este sábado frente ao Tondela, num embate entre duas equipas que estão na luta pela manutenção na I Liga.

O técnico pediu aos seus jogadores para serem uma equipa que «aja do primeiro ao último minuto» e para «darem continuidade» ao triunfo no reduto do Gil Vicente (2-1), numa fase em que ocupam o 17.º lugar, na zona de despromoção, com 23 pontos, a dois do próximo adversário.

«Temos de estar muito focados na tarefa. Não podemos correr riscos desnecessários. Se pudermos, queremos jogar bem, mas isso nem sempre é jogar bonito. É jogar com inteligência, com pragmatismo. Que [a equipa] seja paciente, porque vai ser um jogo de muitos duelos, emocional», disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15h30.

Ricardo Sá Pinto afirmou-se «orgulhoso» com o «comportamento» da equipa de Moreira de Cónegos na «grande vitória» em Barcelos, tendo vincado que ela deve ser de novo «destemida», «corajosa» e até «revoltada pela situação que está a viver» para alimentar a «vontade de ganhar» um jogo que antevê «difícil».

«Vamos ter um jogo difícil, contra um adversário que cria dificuldades a todos os adversários. É mais um jogo decisivo nestes cinco que faltam na nossa caminhada. Por aquilo que vi, o Tondela organiza-se bem num bloco médio-baixo à espera de um erro do adversário», projetou.

Para o líder dos vimaranenses, a equipa beirã, dotada de «jogadores rápidos nas alas», vai apresentar-se na vila de Moreira de Cónegos com «paciência», à espera do seu «momento», porque «está por cima na classificação» e «sabe que um empate não será mau».

Face ao pretenso calculismo auri-verde, o Moreirense tem de ser «concentrado», de seguir a «estratégia» definida para o jogo e de aproveitar o facto de as portas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas estarem abertas ao público, no que Sá Pinto vê como uma oportunidade para a vila de Moreira de Cónegos mostrar «a sua força».

O técnico confessou ainda o objetivo de manter a baliza a salvo na receção ao Tondela, algo que se verificou pela última vez a 28 de dezembro de 2021, quando a equipa verde e branca derrotou o Estoril-Praia (1-0), para a 16.ª jornada.

«Quando não sofremos, estamos sempre mais perto de marcar. Temos de manter a organização defensiva e o espírito coletivo de onze irmãos a ajudarem-se no tempo que for preciso, sempre com o objetivo claro de fazer golos. O que nos está a fortalecer jogo após jogo é sermos cada vez mais fortes em termos defensivos», observou ainda.