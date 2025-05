Os sócios do Moreirense aprovaram em assembleia geral extraordinária a venda de 70 por cento da SAD ao fundo Black Knight Football Club, confirmou à Lusa fonte oficial do clube sediado no concelho de Guimarães.

A reunião magna teve a participação de mais de 300 associados e confirmou a transmissão de 62,5 por cento do capital social ao fundo que detém o Bournemouth, da Liga inglesa, criado em 2022 e liderado pelo empresário norte-americano Bill Foley.

O acordo prevê, no entanto, que o fundo britânico venha a deter 70 por do capital da SAD, ficando o Moreirense, que possuía 75 por cento das ações desde a criação da SAD, em 2013, com 10 por cento, e os acionistas maioritários, proprietários de 25 por cento do capital desde 2013, com 20 por cento.

Depois de adquirir 100 por cento do capital do Bournemouth, em dezembro de 2022, o Black Knight Football Club criou o Auckland FC e passou a deter participações minoritárias no Lorient, campeão do segundo escalão francês em 2024/25, e no Hibernian, da Liga escocesa.

O fundo tem ainda parcerias com o Kyoto Sanga, do principal campeonato japonês, anunciada em outubro de 2024, e com o Orlando City, da principal Liga norte-americana (MLS), confirmada em abril deste ano.

Os sócios do clube vimaranense aprovaram também a assinatura do acordo parassocial que governe «as relações entre os futuros acionistas» da SAD e os pontos da ordem de trabalhos relativos às infraestruturas.

O contrato de arrendamento por 30 anos dos terrenos que abarcam o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, recinto onde joga a equipa da I Liga, e a academia também foi aprovado, assim como a «não alienação» de todos os imóveis que são ou se tornem propriedade do clube, num prazo mínimo de 30 anos.