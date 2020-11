O Sporting fez esta quarta-feira uma sessão de treino matinal para preparar a receção de sábado ao Moreirense com uma novidade: Pedro Gonçalves já voltou ao relvado.

O médio, que falhou o jogo com o Sacavenense devido a uma lesão no joelho, na véspera tinha feito apenas tratamento e ginásio, mas evoluiu agora para «treino condicionado no relvado».

Tomás Silva e Pedro Marques, jogadores que integram o plantel da equipa B, treinaram com a equipa principal.