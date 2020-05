Se a situação da pandemia de Covid-19 em Portugal continuar a evoluir favoravelmente, o campeonato regressa no fim de semana de 30 e 31 de maio. Algumas equipas já regressaram aos treinos e outras, como o Moreirense, voltam aos trabalhos no início da próxima semana.

Steven Vitória, defesa luso-canadiano da equipa minhota, diz ter recebido essas notícias com agrado. «É sinal de que é um passo em frente para ultrapassarmos este problema. É muito diferente treinar no relvado e em casa, mesmo com todas as condições que o clube ofereceu. No campo conseguimos fazer outras coisas e é com felicidade que vamos poder dar esse passo, mas sabendo que vão ser passos certos, mantendo esse cuidado com a saúde para que as coisas continuem a evoluir desta forma», disse numa videoconferência com jornalistas.

As equipas da Liga terão agora menos de um mês para se prepararem, tanto a nível físico como no plano das ideias de jogo, menos claras devido à paragem competitiva que será de quase três meses. «Não acredito que vá ser muito fácil, mas estamos todos nesse barco. É uma novidade para todos (...), mas acho que vamos adaptar-nos bem, dentro dos possíveis. Um mês vai ter de ser suficiente. Não sei se vamos conseguir voltar ao nível em que estávamos, mas vamos tentar andar lá perto para acabar o campeonato bem e dentro dos objetivos», frisou.

Steven Vitória regressou esta época ao futebol português após quatro anos no estrangeiro, três na Polónia e um nos Estados Unidos, e soma 18 jogos e quatro golos pelo Moreirense. «Tem sido um ano bastante positivo por vários motivos, tirando esta situação que estamos todos a enfrentar. Mas está a ser uma época tranquila, já com 30 pontos e mais 30 por disputar. (...) Sabemos que 30 pontos é muito bom nesta fase, faltando dez jornadas. Não há muita diferença entre as equipas: quando ganhamos dois jogos, damos um salto significativo, e quando não ganhamos, estamos mais encostados lá em baixo, mas acho que conseguimos manter este balanço e vamos procurar isso, olhando para cima e querendo sempre mais e melhor», apontou o jogador da equipa minhota.